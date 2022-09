Stand: 16.09.2022 10:02 Uhr Ruder-Bundesliga: Achter sprinten in Hamburg um die Titel

Die Hamburger Binnenalster wird erneut zur Sportarena. Am Sonnabend findet auf dem Gewässer in der City das Finale der Runder-Bundesliga der Achter statt. An dieser nehmen in der Hansestadt Boote aus Deutschland und Österreich (Frauen) teil. Es geht dabei über die Sprint-Distanz von 270 Metern. | 16.09.2022 10:01