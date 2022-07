Stand: 04.07.2022 10:36 Uhr Roland bleibt bei den Basketballern der Rostock Seawolves

Jordan Roland bleibt bei den Rostock Seawolves. Der Guard kam im Sommer 2021 nach Rostock. Mit den Wölfen feierte er im Mai den Aufstieg in die Basketball Bundesliga und die Meisterschaft in der 2. Liga ProA. Nun verlängert Roland sein Arbeitspapier um zwei Jahre bis 2024. Nach Till Gloger, Sid-Marlon Theis und Gabriel de Oliveira ist er der vierte Spieler im Kader der Rostock Seawolves für die Premierensaison 2022/2023 in der 1. Liga. | 04.07.2022 10:35