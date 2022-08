Stand: 11.08.2022 19:37 Uhr Reit-WM in Herning: Deutschland als Dritter auf Medaillenkurs

Die deutschen Springreiter liegen bei der WM in Herning auf Medaillenkurs. Nach dem ersten Umlauf des Nationenpreises belegt die Equipe von Bundestrainer Otto Becker mit dem dreimaligen Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) und Stargold, Europameister Andre Thieme (Plau am See) und Chakaria, Jana Wargers (Hamburg) und Limbridge sowie Christian Ahlmann (Marl) und Dominator Platz drei hinter Olympiasieger Schweden und Frankreich. Die Entscheidung fällt im zweiten Umlauf am Freitagabend unter Flutlicht (ab 21 Uhr). | 11.08.2022 19:37