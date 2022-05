Stand: 14.05.2022 15:28 Uhr Regionalliga Nord: Weiche Flensburg wahrt Restchance

Der SC Weiche Flensburg hat in der Meisterrunde der Fußball-Regionalliga Nord seine Minichance auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Dritten Liga gewahrt. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Sonnabend ihr Heimspiel gegen den VfV 06 Hildesheim mit 4:2 (1:0). Mann des Tages war Christopher Kramer, der drei Treffer erzielte. Einen Spieltag vor dem Saisonende haben die Flensburger drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer VfB Oldenburg, der allerdings eine um neun Treffer bessere Tordifferenz hat. | 14.05.2022 15:28