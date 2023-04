Stand: 06.04.2023 21:10 Uhr Regionalliga Nord: Lohne und St. Paulis U23 feiern wichtige Siege

Blau-Weiß Lohne und die U23 des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli haben in der Regionalliga Nord wichtige Siege im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. Lohne gewann am Donnerstagabend das Kellerduell beim BSV Rehden durch Tore von Thorsten Tönnies (23.) und Jannik Zahmel (86.) mit 2:1 (1:0). St. Pauli setzte sich beim SC Weiche Flensburg 08 mit 1:0 (1:0) durch. Gwangin Lee war in der 42. Minute per Elfmeter für die Hamburger erfolgreich. Ergebnisse und Tabelle | 06.04.2023 21:09