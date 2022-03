Stand: 16.03.2022 16:25 Uhr "Recken" bis mindestens 2030 in ihrer Heim-Arena

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf trägt bis mindestens 2030 seine Heimspiele in der ZAG Arena aus. Der Vertrag mit Hallenbesitzer Günter Papenburg wurde entsprechend verlängert. "Uns war es wichtig, gerade in unwägbaren Zeiten eine langfristige Perspektive für den Spitzenhandball in Hannover und damit die weitere Recken-Entwicklung zu schaffen", sagte "Recken"-Geschäftsführer Eike Korsen. Um die Hallennutzung hatte es 2017/2018 einen juristischen Streit gegeben, der 2020 beigelegt worden war. | 16.03.2022 16:24