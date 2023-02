Stand: 21.02.2023 20:37 Uhr Nullnummer im 125. Länderspiel von Alexandra Popp

Vor den Augen von Bundeskanzler Olaf Scholz sind die deutschen Fußballerinnen mit einer Nullnummer ins WM-Jahr gestartet. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kam am Dienstagabend in Duisburg gegen Schweden über ein glückliches 0:0 nicht hinaus. Vor 20.169 Zuschauern bestritt die 31 Jahre alte Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg 13 Jahre nach ihrem Debüt in der DFB-Auswahl an gleicher Stelle ihr 125. Länderspiel. | 21.02.2023 20:33