NBA: Theis und die Celtics mit Heimniederlage gegen Miami

Die Boston Celtics haben in der nordamerikanischen Basketball-Profilga NBA das dritte Spiel im Finale der Eastern Conference verloren. Der Club des deutschen Centers Daniel Theis (Salzgitter) musste sich in heimischer Halle den Miami Heat mit 103:109 (47:62) geschlagen geben. Theis gelang nur ein Punkt. Damit liegen die Celtics in der "Best of seven"-Serie 1:2 zurück. Boston braucht daher am Montag dringend einen Sieg, um sich den Traum vom NBA-Finale am Leben zu erhalten. | 22.05.2022 09:44