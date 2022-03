Stand: 26.03.2022 10:42 Uhr NBA: Schröder siegreich, Rückschlag für Hartenstein

Nationalspieler Dennis Schröder (Braunschweig) hat in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mit den Houston Rockets einen 125:106 (66:53)-Erfolg bei den Portland Trail Blazers gefeiert. Damit fuhren die Texaner ihren ersten Auswärtssieg nach elf Auswärtsniederlagen in Folge ein. Schröder kam von der Bank und trug 14 Punkte bei. Ex-Quakenbrücker Isaiah Hartenstein und die Los Angeles Clippers kassierten im Endspurt um die Play-off-Plätze die fünfte Niederlage in Serie. Die Clippers unterlagen den Philadelphia 76ers mit 97:122.| 26.03.2022 10:40