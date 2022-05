Stand: 24.05.2022 16:02 Uhr Möhlmann neuer Präsident des Bundes Deutscher Fußballlehrer

Der frühere Bundesliga- und Zweitliga-Coach Benno Möhlmann ist neuer Präsident des Bundes Deutscher Fußballlehrer (BDFL). Der 67-Jährige wurde bei der Mitgliederversammlung des BDFL im Rahmen des Internationalen Trainer-Kongresses in Freiburg ohne Gegenstimme gewählt. Sein Vorgänger Lutz Hangartner, der nach zehn Jahren an der Spitze nicht mehr kandidiert hatte, wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Möhlmann, der als Profi für Werder Bremen und den HSV spielte, ist mit 520 Einsätzen Rekord-Trainer der Zweiten Liga. In der Bundesliga betreute er den HSV und Arminia Bielefeld. | 24.05.2022 15:47