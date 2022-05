Stand: 21.05.2022 14:55 Uhr Medien: Breitenreiter Trainerkandidat in Hoffenheim

Ex-Hannover-96-Trainer André Breitenreiter (Langenhagen) ist nach einem Bericht des "kicker" ein Trainerkandidat bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der Fußball-Bundesligist beschäftige sich mit dem Schweizer Meistertrainer des FC Zürich und habe sich auch schon mit ihm in Verbindung gesetzt. Die TSG äußerte sich am Sonnabend nicht dazu. Die Kraichgauer hatten mit neun sieglosen Spielen am Saisonende als Tabellenneunter einen Europacup-Platz verspielt, davor hatte die TSG sogar auf Kurs Königsklasse gelegen. Trainer Sebastian Hoeneß musste deshalb diese Woche nach zwei Jahren gehen. | 21.05.2022 14:54