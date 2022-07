Stand: 05.07.2022 08:44 Uhr Landespokal Niedersachsen: SV Meppen gegen VfB Oldenburg

Zum Auftakt des Fußball-Landespokals in Niedersachsen kommt es zum Top-Duell zwischen den Drittligisten SV Meppen und VfB Oldenburg. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf den BSV Rehden. Das ergab die Auslosung für die erste Runde, die am 27. Juli und 3. August ausgetragen wird. Meppen und der VfB spielen bereits am 23. Juli am ersten Spieltag der Drittliga-Saison gegeneinander - dann in Oldenburg. Drittligist VfL Osnabrück muss im Pokal zu Viertligist SV Drochtersen/Assel. Im Viertelfinale wartet der VFV Hildesheim. Weitere Erstrundenpartie: SSV Jeddeloh II - Kickers Emden. Der Sieger trifft auf den TSV Havelse. Atlas Delmenhorst - TuS BW Lohne steht bereits als Viertelfinal-Duell fest. | 05.07.2022 08:35