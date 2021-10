Stand: 23.10.2021 15:41 Uhr Knöchelverletzung: Ovtcharov nicht zur Tischtennis-WM

Der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov muss seinen Start bei der Tischtennis-WM in Houston/Texas (23. bis 29. November) wegen einer Knöchelverletzung absagen. Die Blessur zog sich der 33 Jahre alte Hamelner im Training zu, Ovtcharov wurde bereits in München operiert. "Es macht mich natürlich sehr traurig, dass ich nicht zur WM fahren kann, denn ich wollte den Schwung von den Olympischen Spielen mit in die Weltmeisterschaften nehmen", sagte er. | 23.10.2021 15:32