Kerber zu Barty: "Verlässt das Tennis als wahrer Champion"

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat Bewunderung für die Entscheidung von Ashleigh Barty gezeigt, die Tennis-Karriere zu beenden. "Du verlässt das Tennis als ein wahrer Champion und zu deinen eigenen Bedingungen, einfach deinem Weg folgend, so wie du es immer getan hast", schrieb die Kielerin in den sozialen Medien. "Verfolge weiter deine Träume, ich weiß, du wirst es." Die Weltranglistenerste aus Australien hatte am Mittwoch überraschend mit nur 25 Jahren ihren Rücktritt erklärt. | 23.03.2022 16:55