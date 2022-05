Stand: 20.05.2022 18:45 Uhr Kerber im Finale von Straßburg

Tennisspielerin Angelique Kerber hat beim Sandplatzturnier in Straßburg das Endspiel erreicht. Die Kielerin profitierte im Halbfinale beim Stand von 7:6 (7:2), 1:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer französischen Gegnerin Oceane Dodin. Finalgegnerin von Kerber ist die Slowenin Kaja Juvan. Das Turnier in Straßburg ist mit gut 250.000 Dollar dotiert und gilt als Generalprobe für die am Sonntag startenden French Open in Paris. | 20.05.2022 18:44