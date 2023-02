Stand: 27.02.2023 17:22 Uhr Keeper Möller fehlt Flensburg-Handewitt wochenlang

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss die kommenden Wochen ohne seinen dänischen Weltmeister-Torhüter Kevin Möller auskommen. Der 33-jährige muss am Meniskus operiert werden. "Die Problematik besteht schon länger", sagte Coach Maik Machulla. Der Zeitpunkt wurde mit Bedacht gewählt, damit der Torhüter im Saisonfinale wieder zur Verfügung stehen kann. Möller fehlt der SG damit auch am Dienstag (20.45 Uhr) beim finalen Vorrundenspiel in der European League bei FTC Budapest. | 27.02.2023 17:21