Stand: 23.06.2022 11:48 Uhr Hertha-Fan gestorben - Polizei sucht möglichen Angreifer aus Rostock

Nach dem Tod eines Fans des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC sucht die Polizei nach einem Angreifer, der aus Rostock kommen könnte. Der Hertha-Anhänger ist am Mittwoch - gut einen Monat nach einer Auseinandersetzung am Rande des Relegationsspiels gegen den Hamburger SV - in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Das Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen den flüchtigen Täter. Dieser soll ein Oberteil mit dem Vereinslogo des FC Hansa Rostock getragen haben. Die Polizei Berlin sucht weitere Zeugen. | 23.06.2022 11:46