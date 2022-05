Stand: 02.05.2022 18:35 Uhr Herrmanns Crew für Mannschafts-Weltumseglung fast komplett

Der Hamburger Segelprofi Boris Herrmann hat neue Teammitglieder für die Mannschafts-Weltumseglung 2023 vorgestellt. Neben seinem langjährigen britischen Co-Skipper Will Harris werden die niederländische Seglerin Rosalin Kuiper und der deutsch-französische Reporter Antoine Auriol dabei sein, wenn am 15. Januar der Startschuss vor Alicante (Spanien) fällt. Die 26-jährige Kuiper ist eine ehemalige Leichtathletin, die bereits mehr als 55.000 Seemeilen gesegelt ist. Der elf Jahre ältere Auriol ist ein bekannter Fernsehjournalist, Profisportler und Kiteboard-Weltmeister von 2010. Damit ist noch ein Platz in Herrmanns Crew zu besetzen. | 02.05.2022 18:35