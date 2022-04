Stand: 23.04.2022 12:30 Uhr Hansa Rostock verlängert mit Abwehrspieler Roßbach

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag von Damian Roßbach um zwei Jahre verlängert. Dies gab der Verein am Sonnabend bekannt. Der 29-jährige Innenverteidiger heuerte in der Saison 2020/2021 bei den Mecklenburgern an und absolvierte seither insgesamt 60 Pflichtspiele für die Kogge. | 23.04.2022 12:29