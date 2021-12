Stand: 30.12.2021 13:23 Uhr Hansa Rostock unterstützt bundesweite Impfaktion am 8. Januar

Der FC Hansa Rostock unterstützt die bundesweite Impfaktion am 8. Januar 2022. Wie der Fußball-Zweitligist aus Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag mitteilte, werden an diesem Tag zwischen 9 und 15 Uhr im Businessclub des Ostseestadions Corona-Schutzimpfungen angeboten. Angeboten werden sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen für alle ab zwölf Jahren. Jugendliche bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Sorgeberechtigten erscheinen, hieß es dazu in der Vereinsmitteilung weiter. | 30.12.2021 13:21