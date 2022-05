Stand: 21.05.2022 19:54 Uhr Handball-Luchse steigen ab, BSV auf Europapokal-Kurs

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten müssen den Gang in die Zweite Liga antreten. Die Mannschaft von Trainer Dubravko Prelcec verlor gegen Bayer Leverkusen mit 23:28 (12:13) und fiel aufgrund des 29:22-Erfolges vom BSV Sachsen Zwickau beim VfL Oldenburg vom Relegationsrang noch auf den Abstiegsplatz zurück. Der Buxtehuder SV darf hingegen von Europa träumen. Nach dem 32:30 (21:14) in Neckarsulm ist der BSV Dritter mit zwei Punkten Vorsprung auf den Thüringer HC, gegen den die Niedersächsinnen am Dienstag (19.30 Uhr) antreten. Ergebnisse und Tabelle | 21.05.2022 19:52