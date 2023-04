Stand: 06.04.2023 13:13 Uhr Handball: Flens-Arena heißt (erst einmal) wieder Campushalle

Die SG Flensburg-Handewitt hat die Namensrechte an ihrer Heimspielstätte erworben. Das teilte der Handball-Bundesligist am Donnerstag mit. Bis ein neuer Namenspartner gefunden ist, wird die bisherige Flens-Arena wieder unter ihrer alten Bezeichnung Campushalle geführt. Über die Höhe der Kaufsumme an den bisherigen Inhaber der Namensrechte, die Campushallen GmbH, wurde nichts bekannt. | 06.04.2023 13:12