Stand: 01.08.2022 13:19 Uhr Hamburg Towers: Brown zurück nach Ungarn

Zach Brown verlässt den Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers nach nur einem Jahr wieder. Wie die Hanseaten dazu am Montag mitteilten, wechselt der US-amerikanische Forward zurück nach Ungarn. Der 26-Jährige unterschreibt einen Vertrag beim Meister und Champions-League-Teilnehmer Falco KC Szombathely. Brown, der im Sommer vergangenen Jahres aus Szeged an die Elbe kam, absolvierte in der abgelaufenen Saison 37 Pflichtspiele für die Hamburger. | 01.08.2022 13:19