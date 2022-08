Stand: 03.08.2022 14:22 Uhr HSV: Jatta und Suhonen im individuellen Training

Fußball-Profi Bakery Jatta vom Zweitligisten Hamburger SV trainiert nach seinem im Mai erlittenen Muskelbündelriss weiter nur individuell. Am Mittwoch arbeitete der 24 Jahre alte Flügelspieler mit Reha-Trainer Sebastian Capel an seinem Passspiel. Auf sein Comeback in der Mannschaft muss Jatta noch warten. Mittelfeldspieler Anssi Suhonen trainierte nach seinem Wadenbeinbruch ebenfalls individuell. Defensivakteur Elijah Krahn steht nach auskuriertem Syndesmosebandriss wieder im Teamtraining. | 02.08.2022 15:06