Stand: 24.11.2022 20:49 Uhr HBL: TSV Hannover-Burgdorf unterliegt HSG Wetzlar

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga die zweite Niederlage in Folge kassiert. Nach einer zweiwöchigen Liga-Pause unterlagen die „Recken“ am Donnerstagabend zuhause mit 23:26 (10:14) gegen die HSG Wetzlar aus dem unteren Tabellendrittel. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Christian Prokop gegen den deutschen Meister Füchse Berlin 30:32 verloren. Mit 14:10 Punkten rutschten die Niedersachen auf den zehnten Tabellenplatz. | 24.11.2022 20:40