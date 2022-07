Stand: 17.07.2022 19:17 Uhr German Beach Tour: Sieg für ETV-Duo Wickler/Ehlers

Clemens Wickler und Nils Ehlers vom Eimsbütteler TV haben das Turnier der German Beach Tour in Bremen gewonnen. Das an Nummer eins der Setzliste geführte Hamburger Beachvolleyball-Duo setzte sich im Endspiel mit 2:1 (21:15,26:28,15:12) gegen Bennet und David Poniewaz (FC Schüttorf 09) durch. Bei den Frauen ging der Finalsieg kampflos an die Rio-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (Düsseldorf) und Anna-Lena Grüne (Giesen). Beim gegnerischen Duo musste Anne Krohn vom 1. VC Stralsund verletzt passen. | 17.07.2022 19:16