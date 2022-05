Stand: 23.05.2022 21:30 Uhr French Open: Kerber zieht in Paris in Runde zwei ein

Angelique Kerber hat nach einem harten Stück Arbeit erstmals seit 2018 wieder den Sprung in die zweite Runde der French Open geschafft. Zwei Tage nach dem Gewinn ihres insgesamt 14. Tour-Titels in Straßburg setzte sich die einstige Nummer eins der Welt in ihrem Auftaktduell mit viel Mühe gegen die Polin Magdalena Frech mit 2:6, 6:3, 7:5 durch. Zuvor hatte die Kielerin zwei Matchbälle abgewehrt. Nach 13 unerzwungenen Fehlern im ersten Satz steigerte sich die 34-Jährige und verdiente sich den Entscheidungssatz, in dem sie mit großer Willenskraft zurückkam. Nächste Gegnerin ist die Französin Elsa Jacquemot. | 23.05.2022 21:30