Stand: 12.12.2021 20:04 Uhr Frauenfußball: Wolfsburg Herbstmeister, Werder schlägt Frankfurt

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg dürfen sich über die Herbstmeisterschaft in der Frauen-Bundesliga freuen. Die Konkurrenz konnte den Punktverlust der VfL-Frauen vom Sonnabend (1:1 in Leverkusen) nicht nutzen. Meister und Verfolger Bayern München spielte am Sonntag bei Turbine Potsdam ebenfalls nur 1:1, genauso wie die TSG Hoffenheim (beim SC Sand). Am Abend patzte schließlich Eintracht Frankfurt: Die Hessinnen unterlagen bei Werder Bremen mit 0:1 (0:0). Michelle Ulbrich erzielte das Siegtor für die Norddeutschen per Elfmeter in der 67. Minute. | 12.12.2021 20:03