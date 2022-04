Stand: 01.04.2022 13:44 Uhr Flensburgs Golla einziger Nordprofi im DHB-Kader

Johannes Golla ist der einzige Nordprofi im Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die anstehenden WM-Play-offs gegen die Färöer. Der 24-Jährige von der SG Flensburg-Handewitt wird die DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason am 13. April in Kiel und am 16. April in Torshavn als Kapitän aufs Feld führen. Bei der Partie in Kiel wird THW-Profi Patrick Wiencek offiziell verabschiedet - der 33-Jährige hatte Anfang März seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. | 01.04.2022 13:43