Stand: 15.08.2022 09:38 Uhr Ex-Wolfsburgerin Schult im ersten Spiel von Angel City auf der Bank

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult muss noch auf ihr Debüt in der amerikanischen Frauen-Fußballliga National Women's Soccer League (NWSL) warten. Am Sonntag saß Schult bei ihrem neuen Team Angel City FC aber das erste Mal auf der Bank. Das Team aus Los Angeles gewann gegen die Chicago Red Stars mit 1:0. Die Nummer eins im Tor von Angel City ist derzeit die bosnische Torhüterin DiDi Haracic. Schult war in diesem Jahr vom VfL Wolfsburg in die NWSL gewechselt. | 15.08.2022 09:36