Stand: 11.09.2022 10:19 Uhr Ellermann und Co. landen bei Rugby-WM auf Rang 18

Die Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft um Ben Ellermann vom FC St.Pauli hat ihre erste Weltmeisterschaft auf dem 18. Platz abgeschlossen. Das Team des Trainerduos Clemens von Grumbkow und Philip Snyman verlor am Sonntag in Kapstadt im Finale der Verliererrunde mit 12:19 (7:7) gegen Uganda. Anton Gleitze und Ellermann legten die Versuche für das deutsche Team, Fabian Heimpel war einmal per Erhöhung erfolgreich. | 11.09.2022 10:18