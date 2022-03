Stand: 24.03.2022 13:09 Uhr Edebali verlängert bei den Hamburg Sea Devils

Der frühere NFL-Profi Kasim Edebali bleibt den Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) ein weiteres Jahr erhalten. Der 32-Jährige hat den Vertrag beim Club aus seiner Heimatstadt verlängert. Der Defensive End war zur Premierensaison der ELF im Vorjahr von den USA nach Hamburg zurückgekehrt. Edebali hatte es 2014 in den NFL-Kader der New Orleans Saints geschafft, es folgten Engagements in Cincinnati, Denver, Detroit, Los Angeles, Chicago, Philadelphia und Oakland. Insgesamt lief Edebali 62-mal in der US-Profiliga auf. | 24.03.2022 13:08