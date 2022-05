Stand: 14.05.2022 15:23 Uhr Dritte Liga: VfL Osnabrück verpasst Teilnahme am DFB-Pokal

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat zum Abschluss der Drittliga-Saison sein Heimspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg verloren. Durch das 1:5 (1:1) am Sonnabend verpassten die Niedersachsen Rang vier in der Tabelle, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. Den Osnabrücker Treffer erzielte Sebastian Klaas, der zur kommenden Saison zum Zweitligisten SC Paderborn wechselt. Der SV Meppen gewann bei Viktoria Berlin nach Toren von Morgan Faßbender, Luka Tankulic, Lukas Krüger und Richard Sukuta-Pasu mit 4:3 (0:0). Der TSV Havelse verabschiedete sich mit einem 0:7 (0:3) aus der Dritten Liga. | 14.05.2022 15:23