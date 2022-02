Stand: 25.02.2022 21:09 Uhr Dritte Liga: TSV Havelse holt einen Punkt bei Viktoria Köln

Der TSV Havelse hat sich am Freitagabend in der Dritten Liga ein 0:0 bei Viktoria Köln erkämpft. Mit 21 Punkten sind die Niedersachsen damit weiterhin Tabellenvorletzter. Für Havelse geht es erst am Montag, den 7. März mit dem Heimspiel gegen Mitaufsteiger Viktoria Berlin weiter. Tabelle/Ergebnisse | 25.02.2022 21:00