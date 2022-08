Stand: 02.08.2022 16:23 Uhr Drei Wolfsburgerinnen in offizieller EM-Elf der UEFA

Gleich fünf deutsche Fußballerinnen stehen in der Mannschaft der EM in England - drei vom VfL Wolfsburg. Neben Kapitänin und Torjägerin Alexandra Popp wurden auch Lena Oberdorf und VfL-Neuzugang Marina Hegering nominiert. Dazu Giulia Gwinn und Klara Bühl vom FC Bayern. In der offiziellen Elf der UEFA stehen damit mehr Spielerinnen des Vize-Europameisters als von Titelträger England, der mit Matty Earps, Leah Williamson, Keira Walsh und Beth Mead vier Spielerinnen stellt. Außerdem wurden die Französin Sakina Karchaoui und die Spanierin Aitana Bonmati berufen. | 02.08.2022 16:22