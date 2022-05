Stand: 10.05.2022 14:41 Uhr DFB-Präsident Neuendorf überreicht Meisterschale an VfL-Fußballerinnen

Die neuen deutschen Meisterinnen des VfL Wolfsburg werden von einer hochkarätigen Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geehrt. Präsident Bernd Neuendorf, Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg werden am Sonntag nach der Partie gegen Bayer Leverkusen (14 Uhr, live bei NDR.de) die Meisterschale überreichen. Die Wolfsburgerinnen hatten sich am vergangenen Sonntag mit einem 10:1 gegen Carl Zeiss Jena schon am vorletzten Bundesliga-Spieltag den Titel gesichert. Ergebnisse/Tabelle | 10.05.2022 14:10