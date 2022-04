Stand: 20.04.2022 21:55 Uhr DEL-Halbfinale: Grizzlys Wolfsburg starten mit Niederlage

Die Grizzlys Wolfsburg sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einer klaren Niederlage in die Halbfinalserie ("Best of Five") gestartet. Beim EHC München verloren die Niedersachsen am Mittwochabend mit 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Jordan Murray erzielte sieben Minuten vor dem Ende den Ehrentreffer der Wolfsburger. | 20.04.2022 21:55