Stand: 05.03.2023 16:52 Uhr DEL: Fischtown Pinguins in Pre-Play-offs gegen Nürnberg

Die Fischtown Pinguins treffen in den Pre-Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auf die Nürnberg Ice Tigers. Damit kommt es zu einem schnellen Wiedersehen. Zum Abschluss der Hauptrunde unterlagen die Pinguins den Franken mit 2:3 n.P. (2:0, 0:1, 0:1) und belegen Rang acht. Das erste von maximal drei Pre-Play-off-Partien findet am Dienstagabend in Bremerhaven statt. Die Grizzlys Wolfsburg verloren mit 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) in Ingolstadt und gehen als Fünfter ins Viertelfinale (best of seven). Gegner ist dort von Mitte März an Straubing. Ergebnisse und Tabelle | 05.03.2023 16:50