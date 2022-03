Stand: 18.03.2022 13:58 Uhr Corona? Handball-Länderspiele ohne Hannovers Mävers

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason muss in den Länderspielen gegen Ungarn am Sonnabend und Sonntag auf Neuling Veit Mävers verzichten. Bei dem Rückraumspieler vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf sei einer von sechs Corona-Tests positiv ausgefallen, teilte Gislason am Freitag mit. Der 21-Jährige sei daher in Absprache mit seinem Verein abgereist. "Wir gehen davon aus, dass es sich um einen fehlerhaften Test handelt, wollten aber kein Risiko eingehen", sagte Gislason. | 18.03.2022 13:57