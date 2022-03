Stand: 03.03.2022 17:53 Uhr Corona: Abwehrchef Börner fehlt Hannover 96 in Sandhausen

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss auch am Sonnabend (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen auf seinen Abwehrspieler Julian Börner verzichten. Der 31-Jährige war am Mittwochabend zunächst wegen eines Corona-Falls in seiner Familie kurz vor dem DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig (0:4) vom Rest des Teams isoliert worden. Am Donnerstag wurde dann auch der Innenverteidiger selbst positiv auf das Coronavirus getestet. | 03.03.2022 17:34