Stand: 08.08.2022 14:17 Uhr Basketball-Star Schröder schweigt zu seiner Zukunft

Basketball-Star Dennis Schröder aus Braunschweig will seine Zukunft in der nordamerikanischen Profiliga NBA derzeit nicht groß kommentieren. Auf eine entsprechende Frage beim Medientraining in Köln am Montag antwortete der Nationalspieler: "Im Endeffekt sind wir jetzt bei der Natio. Das ist das, worauf ich mich konzentriere." Der 28 Jahre alte Aufbauspieler wurde in der vergangenen Saison von den Boston Celtics an die Houston Rockets abgegeben. Bei den Texanern lief sein Vertrag in diesem Sommer aus. | 08.08.2022 14:17