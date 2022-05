Stand: 20.05.2022 21:06 Uhr Basketball: Play-off-Aus für die Towers

Für Bundesligist Hamburg Towers ist die Basketball-Saison beendet. Mit 88:95 (54:48) verloren die Hanseaten am Freitag gegen die Baskets Bonn auch das dritte Spiel in der Viertelfinal-Serie "Best of Five" und sind ausgeschieden. Es war zugleich auch die letzte Partie für Pedro Calles als Trainer der Hanseaten. Bester Hamburger Werfer war Jaylon Brown, der 21 Punkte erzielte. Mit 3.400 Zuschauern war die Inselparkhalle zum ersten Mal seit der Partie gegen Crailsheim am 29. Februar 2020 wieder ausverkauft. | 20.05.2022 21:05