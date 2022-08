Stand: 31.08.2022 13:05 Uhr Basketball-EM: DBB-Auswahl mit Theis

Center Daniel Theis aus Salzgitter hat den Wettlauf mit der Zeit gewonnen und seine Knieprobleme rechtzeitig vor der am Donnerstag beginnenden Basketball-Europameisterschaft auskuriert. Der 30 Jahre alte NBA-Profi von den Indiana Pacers steht im zwölf Spieler umfassenden Kader für das Turnier mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin. Als letzten Spieler strich Bundestrainer Gordon Herbert Center Gavin Schilling aus dem Kader. | 31.08.2022 13:05