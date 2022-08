Stand: 02.08.2022 11:10 Uhr Basketball: BG Göttingen holt US-"Rookie" Moore

Die BG Göttingen hat ihre Kaderplanung vorerst abgeschlossen. Den letzten Platz im Team hat der niedersächsische Basketball-Bundesligist an den US-Amerikaner Taze Moore vergeben. Der 24-Jährige kommt als so genannter "Rookie" direkt von der University of Houston (USA) zu den "Veilchen" und erhält einen Einjahresvertrag. "In Taze holen wir einen sehr athletischen Guard beziehungsweise Flügelspieler, der vielseitig ist und an beiden Enden des Feldes mit viel Energie spielt", sagte BG-Headcoach Roel Moors. | 02.08.2022 11:09