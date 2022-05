Stand: 15.05.2022 17:34 Uhr Baseball: Hamburg Stealers unterliegen Bonn

Die Heimserie der Hamburg Stealers in dieser Saison der Baseball-Bundesliga ist gerissen. Nach zuvor vier Siegen musste sich das Team von Trainer David Wohlgemuth am Wochenende gleich zweimal dem Mitfavoriten Bonn Capitals geschlagen geben. Am Sonnabend hatten die Hanseaten mit 1:8 das Nachsehen. Dabei kassierten die Gastgeber im dritten von neun Innings allein sieben Punkte. Das zweite Duell am Sonntag endete 0:11. Mit sechs Punkten im achten Inning konnte Bonn auch das Match für sich entscheiden. Damit haben die Stealers alle vier Partien gegen Bonn in der Hauptrunde verloren. | 15.05.2022 17:34