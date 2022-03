Stand: 23.03.2022 22:29 Uhr BBL: Oldenburger Erfolgsserie hält an, Göttingen verliert

Die Baskets Oldenburg haben einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt der Basketball Bundesliga (BBL) gemacht. Die Niedersachsen setzten sich am Mittwochabend mit 74:71 (39:33) in Bayreuth durch - der vierte Sieg in Folge für die Baskets, bei denen Max Heidegger mit 23 Punkten bester Werfer war. Die BG Göttingen unterlag Heidelberg 70:82 (28:36). Akeem Vargas und Kamar Baldwin waren mit je zehn Punkten beste BG-Werfer. | 23.03.2022 22:28