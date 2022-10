Aufsteiger Rostock Seawolves holt sich die Tabellenspitze Stand: 24.10.2022 11:10 Uhr Vier Siege in Folge: Die Rostock Seawolves bringen als Aufsteiger die Konkurrenz in der Basketball-Bundesliga zum Staunen.

Wieder zurückgelegen, wieder die Nerven in der Crunchtime behalten, wieder gewonnen - und nun sogar für ein paar Tage Tabellenführer: Die Rostock Seawolves mischen derzeit die Basketball-Bundesliga auf und lassen die Konkurrenz staunen. Am Sonntag hat das Team von Cheftrainer Christian Held mit 95:92 (49:46) auch bei der BG Göttingen gewonnen und seine Bilanz auf vier Siege in vier Partien ausgebaut. Zwar behielt auch der deutsche Meister Alba Berlin mit dem 78:70 gegen MLP Academics Heidelberg eine weiße Weste. In der Punktedifferenz ist Rostock aber um einen Zähler besser als der Titelverteidiger. Damit kommt es am kommenden Sonntag in der Stadthalle zum Topspiel zwischen den Clubs.

Trainer: "Absolut auf Augenhöhe"

Held indes blieb sich auch nach dem vierten Sieg treu in seiner Art der Analyse. "Göttingen hatte einen herausragenden Saisonstart. Wir haben ein Spiel gesehen, das absolut auf Augenhöhe war – über 40 Minuten von zwei Mannschaften, die sich nichts geschenkt haben", betonte der Coach und sagte über die Leistung seiner Mannschaft: "Am Ende haben wir dann die Plays gemacht, als wir sie brauchten. Wir sind natürlich glücklich darüber, den Sieg in Göttingen klauen zu können."

Alston bester Werfer

Großen Anteil daran, dass die Seawolves Erfolg Nummer vier feiern konnten, hatte Derrick Alston - und das nicht nur, weil der US-Profi mit 23 Punkten bester Werfer seines Teams war. In der letzten Spielminute hatte Alston Nervenstärke gezeigt und mit zwei verwandelten Freiwürfen für die zwischenzeitliche 93:90-Führung gesorgt. Fünf Sekunden vor Ende traf er erneut zweimal von der Linie. Danach hätte Göttingen mit Dreierwurf erfolgreich sein müssen, um die Verlängerung zu erzwingen, doch der Versuch misslang.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle BBL Ergebnisse und Tabelle der Basketball-Bundesliga im Überblick. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Basketball