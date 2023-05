Stand: 07.05.2023 14:52 Uhr 3. Liga: VfB Oldenburg verliert und blickt dem Abstieg entgegen

Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg blickt dem direkten Wiederabstieg entgegen. Die Niedersachsen mussten am Sonntag eine 0:1 (0:0)-Niederlage zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken hinnehmen und haben bei drei ausstehenden Saisonspielen sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Marvin Cuni erzielte in der 85. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer für Saarbrücken. Ergebnisse/Tabelle | 07.05.2023 14:52