Adventskalender: NDR 2 verlost Robbie-Karten. Und Socken. Stand: 03.12.2024 00:00 Uhr Superstar Robbie Williams tritt am 30. Juni 2025 im Stadion in Hannover auf. Ihr wollt dabeisein? Hinter Türchen 3 stecken zwei Karten und dazu die passende NDR 2 Fußbekleidung. Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wenn einer Entertainer ist - dann Robbie Williams! Seit seiner Zeit bei der Boygroup Take That ist er ein Weltstar und inzwischen ein gereifter Künstler, der locker Zehntausende in seinen Bann zieht. Deshalb ist das Stadion am Maschsee auch genau der richtige Ort für sein Open-Air-Konzert am 30. Juni 2025.

Tickets gewinnen für Robbie Williams in Hannover

Lasst euch grandios unterhalten und gewinnt mit ein bisschen Glück zwei Karten für das Konzert! Weil NDR 2 dieses Veranstaltungs-Highlight im Norden präsentiert, gibt es zwei Paar bequeme NDR 2 Socken dazu. Elke und Jens aus dem NDR 2 Morgen haben sich von der herausragenden Qualität überzeugt und drücken euch die Daumen.

Beantwortet einfach die Frage im Formular, dann ab damit an NDR 2 - und mit ein bisschen Glück erlebt ihr Robbie Williams live (in neuen Socken).

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 24. Dezember 2024, 23.59 Uhr.

Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Datenschutz gibt es hier.

Deine Daten Name, Vorname: * Straße, Hausnummer: * PLZ, Ort: * E-Mail: * Telefonnummer, unter der wir ggf. zurückrufen können: Falls Du gewinnst: Welche Sockengröße/n habt ihr?: Deine Nachricht Was gibt es morgens ab 5 Uhr bei NDR 2? : Franzbrötchen frei Haus Den NDR 2 Morgen mit Elke & Jens Probe der Feuersirene Ein Nebelhorn-Signal Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 03.12.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten