Adventskalender: Roman "Finsteres Herz" zu gewinnen Stand: 05.12.2024 00:00 Uhr Begann die erste Staffel als Krimi, der sich bewusst Zeit für seine zwei Hauptcharaktere nimmt, steigt "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" direkt in den Thriller ein und überrascht die Zuschauer mit einem Knall.

In "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" gehen die Kriminalhauptkommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Geršak) einem verzwickten Mordfall nach, der sie in ein Netz dunkler Geheimnisse führt. Im Zentrum ihrer Ermittlungen steht die zwölfjährige Sarah (Greta Kasalo), ein bulgarisches Waisenmädchen. Doch zwei Wochen nach Beginn der Ermittlungen werden Lona und Elling angeschossen und liegen im Koma, während Sarah spurlos verschwindet. Was führte zu dieser tragischen Wendung? Und wer wollte sie zum Schweigen bringen? Die Sonderermittler Maja Kaminski (Sabrina Amali) und Hagen Dudek (Bernhard Conrad) übernehmen den rätselhaften Fall. Mit gelöschten Akten und Dudeks eigener verborgenen Agenda wird ihre Suche nach der Wahrheit zu einem gefährlichen Spiel - und das Mädchen Sarah schwebt in höchster Lebensgefahr. Die spannende Geschichte entfaltet sich in zwei parallelen Erzählsträngen - ein geheimnisvolles Puzzle, das sich nicht zu einem schlüssigen Bild zusammenfügen lassen will.

Die Folgen der zweiten Staffel stehen bereits in der ARD Mediathek zur Verfügung. Am 7. und 11. Dezember 2024 ab 20.15 Uhrzeigt das Erste die Folgen.

Frage zu "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" im NDR Adventskalender

Frage: Was befindet sich in Lona's Erinnerungsbox? Einen Hinweis finden Sie in der ersten Folge.

VIDEO: Was befindet sich Lona's Erinnerungsbox? (1 Min)

Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlosen wir drei signierte Romane "Finsteres Herz - Ein Fall für Lona Mendt und Frank Elling" mit persönlicher Widmung von Autor Holger Karsten Schmidt.

Einsendeschluss: Dienstag, 24. Dezember 2024, 23.59 Uhr

Die Gewinner werden von der Redaktion schriftlich benachrichtigt. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bitte das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Dieses Thema im Programm: Die Toten von Marnow | 07.12.2024 | 20:15 Uhr

